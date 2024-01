Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Montagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 244,50 CHF zu.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 17:38 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 244,50 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,70 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536.171 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 298,80 CHF markierte der Titel am 04.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,21 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,56 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,89 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,60 CHF je Aktie aus.

