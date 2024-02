Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 236,80 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:47 Uhr um 4,2 Prozent auf 236,80 CHF nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 236,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,95 CHF. Bisher wurden via SIX SX 716.286 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 293,55 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 23,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (230,90 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,49 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 287,78 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

