Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 232,45 CHF zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 232,45 CHF. Bei 232,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.008 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 26,29 Prozent wieder erreichen. Bei 222,75 CHF fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 4,17 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,70 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,93 CHF in den Büchern stehen haben wird.

