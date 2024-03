Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 233,55 CHF.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 233,55 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 235,40 CHF. Bei 232,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 448.169 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,62 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,70 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,93 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

