Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Mittag zu

01.04.25 12:06 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 294,50 CHF zu.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 294,50 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 295,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 294,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.178 Roche-Aktien umgesetzt. Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,55 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 27,71 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,94 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,88 CHF für die Roche-Aktie. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie So schätzen Analysten die Roche-Aktie ein SMI aktuell: SMI sackt letztendlich ab Schwacher Handel: SLI letztendlich schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com