Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 291,40 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 291,40 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 295,30 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 345.607 Stück.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gewinne von 7,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Abschläge von 26,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,88 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,77 CHF je Aktie.

