Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 270,60 CHF.

Um 17:38 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 270,60 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 270,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 268,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560.293 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,11 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 5,38 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,84 CHF im Jahr 2023 aus.

