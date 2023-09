Kursverlauf

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag tiefer

01.09.23 09:23 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 259,90 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 259,90 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 259,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29.745 Roche-Aktien den Besitzer. Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 252,75 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 2,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus. Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,64 CHF im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie etwas höher: Roche erhält für Evrysdi EU-Zulassung für Babys unter 2 Monaten - Britische Zulassung für Tecentriq SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht Roche-Aktie legt zu: Roche veröffentlicht versehentlich positiven Studiendaten zu Krebsmittel Tiragolumab

