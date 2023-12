Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 238,05 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:07 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 238,15 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 79.958 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (311,35 CHF) erklomm das Papier am 01.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei 230,90 CHF fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 291,78 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,47 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

