Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 238,95 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 238,95 CHF. Bei 240,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,30 CHF. Bisher wurden heute 314.741 Roche-Aktien gehandelt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 311,35 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 23,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 3,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 291,78 CHF je Roche-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,47 CHF je Roche-Aktie belaufen.

