Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 244,50 CHF.

Die Aktie notierte um 17:38 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 244,50 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 244,70 CHF. Mit einem Wert von 242,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 536.171 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 CHF an. 22,21 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Mit Abgaben von 5,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,89 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,60 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

