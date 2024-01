Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 244,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 17:38 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 244,50 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 244,70 CHF zu. Bei 242,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 536.171 Roche-Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,21 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 5,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 290,89 CHF an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

