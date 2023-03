Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie notierte um 12:07 Uhr mit Gewinnen. Im SWX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 273,45 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 273,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,40 CHF. Zuletzt wechselten via SWX 213.940 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2022 markierte das Papier bei 404,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 32,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 269,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 344,36 CHF aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 14.742,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.930,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,65 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie leichter: Roche erreicht 2022 eigene Erwartungen - 2023 Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Roche-Aktie um Nulllinie: Roche-Medikamentencocktail zeigt bei Leberkrebs-Patienten Wirkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images