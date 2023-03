Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Roche-Aktie konnte um 04:06 Uhr im SWX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 273,15 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 273,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 270,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 381.404 Roche-Aktien.

Bei 404,20 CHF erreichte der Titel am 11.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 32,42 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 269,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,39 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 344,36 CHF.

Roche gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.742,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,65 CHF im Jahr 2023 aus.

