Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 230,20 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 230,20 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 230,80 CHF. Bei 230,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 74.343 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,52 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,75 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

