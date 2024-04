Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 228,30 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 228,30 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 228,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,20 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 365.785 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 28,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 222,75 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,75 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,80 CHF je Aktie belaufen.

