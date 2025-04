Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,2 Prozent auf 286,00 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 286,00 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 285,30 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 212.180 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,94 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,88 CHF an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

SLI-Handel aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus