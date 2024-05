Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 219,20 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 219,20 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 218,90 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 391.216 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 25,33 Prozent niedriger. Bei 217,00 CHF fiel das Papier am 08.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 262,56 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.

