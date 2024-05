Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 215,90 CHF nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 215,90 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 215,80 CHF. Bei 220,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 768.065 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,56 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,01 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

