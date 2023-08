Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 267,80 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,0 Prozent auf 267,80 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 264,95 CHF ein. Mit einem Wert von 265,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 273.537 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 20,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 315,89 CHF angegeben.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

