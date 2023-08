Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag schwächer

02.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 270,10 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 270,10 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 264,95 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 393.789 Roche-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 24,34 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,20 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 315,89 CHF. Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,84 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Roche-Investment eingebracht

