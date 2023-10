Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Vormittag ausgebremst

02.10.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 249,50 CHF.

Werbung

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 249,50 CHF ab. Bei 249,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20.063 Roche-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 246,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 1,28 Prozent sinken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 312,56 CHF je Roche-Aktie aus. Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,61 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche verdient SIX-Handel: SLI schlussendlich mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images