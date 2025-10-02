Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 285,90 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 285,90 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 286,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 286,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 285.712 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,76 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 278,50 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,89 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen