Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 237,80 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 237,80 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 239,50 CHF. Bei 236,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,35 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.501 Stück gehandelt.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 29,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 303,30 CHF aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

