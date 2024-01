Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochmittag fester

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 251,90 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,0 Prozent auf 251,90 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 253,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 249,05 CHF. Bisher wurden via SIX SX 470.427 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 298,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 15,70 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 9,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,78 CHF je Roche-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

