Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 253,05 CHF zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,5 Prozent auf 253,05 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 253,45 CHF zu. Mit einem Wert von 249,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 683.566 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,80 CHF erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,78 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

