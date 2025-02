Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 284,50 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 284,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 284,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 284,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 93.118 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 289,60 CHF markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 33,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,93 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,52 CHF je Aktie belaufen.

