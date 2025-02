Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 285,20 CHF abwärts.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 285,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 284,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 284,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 266.249 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 289,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 1,54 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,35 Prozent.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,93 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,60 CHF je Aktie belaufen.

