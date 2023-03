Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche fällt am Freitagvormittag

Das Papier von Roche gab in der SWX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 273,45 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 273,30 CHF. Bei 274,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.923 Stück gehandelt.

Am 11.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 404,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 269,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 1,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 344,36 CHF je Roche-Aktie an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.742,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,55 CHF fest.

