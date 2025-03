Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 302,20 CHF zu.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 302,20 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 302,60 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 300,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 357.920 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 302,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 29,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 288,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

