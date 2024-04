Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 227,30 CHF.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 227,30 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 227,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 227,10 CHF. Bei 227,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.133 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 22,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,75 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,80 CHF je Roche-Aktie.

