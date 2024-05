Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Vormittag ab

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 213,20 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 213,20 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 213,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 213,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.069 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 37,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 262,56 CHF an.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,99 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

