Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 214,60 CHF zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 214,60 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 215,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431.526 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 26,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Abschläge von 0,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,83 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,56 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,99 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter