Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag im Plus

03.05.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 216,80 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 216,80 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 218,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,60 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.892 Stück gehandelt. Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Abschläge von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,83 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 262,56 CHF. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,99 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

