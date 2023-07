Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 273,10 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 273,10 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 272,70 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.750 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. 22,98 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 256,05 CHF fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,24 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,88 CHF für die Roche-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,27 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Bayer-Tochter macht Fortschritte bei Parkinson-Stammzelltherapie

Roche reicht Verfassungsbeschwerde gegen Krankenkassengesetz ein - Roche-Aktie im Minus

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang