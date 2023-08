Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 269,55 CHF.

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 269,55 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 269,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 268,15 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 268,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27.425 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 24,60 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 315,89 CHF an.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,79 CHF je Aktie belaufen.

