Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 267,65 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 267,65 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 267,05 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 268,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.713 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 20,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 4,33 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

