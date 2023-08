Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 267,85 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 267,85 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 267,05 CHF ein. Bei 268,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.935 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 256,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,79 CHF je Aktie belaufen.

