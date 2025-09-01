DAX23.608 +0,5%ESt505.332 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag stärker

03.09.25 09:24 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 264,70 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 264,70 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,30 CHF. Mit einem Wert von 265,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.976 Roche-Aktien.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 12,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,92 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

