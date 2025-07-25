Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag freundlich

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 267,50 CHF zu.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 267,50 CHF. Bei 267,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 265,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 217.357 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,31 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,92 CHF je Aktie.

