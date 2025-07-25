Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag freundlich
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 267,50 CHF zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 267,50 CHF. Bei 267,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 265,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 217.357 Roche-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,31 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,92 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen