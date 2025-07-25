DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag freundlich

03.09.25 16:10 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 267,50 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
268,30 CHF 6,30 CHF 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 267,50 CHF. Bei 267,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 265,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 217.357 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,31 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,92 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

