Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 248,55 CHF nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 248,55 CHF zu. Bei 249,00 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.082 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,12 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,15 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 312,56 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

