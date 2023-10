Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Nachmittag ausgebremst

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 247,40 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 247,40 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 246,95 CHF. Bei 248,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.088 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 35,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2023 Kursverluste bis auf 246,15 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,56 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,61 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI aktuell: SMI am Montagmittag leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start im Aufwind