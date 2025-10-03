Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 287,20 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 287,20 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 288,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 192.725 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 8,48 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,25 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 278,50 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,85 CHF je Roche-Aktie.

