Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

03.10.25 12:07 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 287,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
287,20 CHF 2,90 CHF 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 287,20 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 288,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 192.725 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 8,48 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,25 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 278,50 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,85 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen