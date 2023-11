Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Roche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 238,75 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 238,90 CHF. Bei 238,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 27.616 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 333,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 39,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,29 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 303,30 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,45 CHF je Aktie.

