Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 254,85 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 254,85 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 255,30 CHF. Bei 254,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34.722 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 298,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 9,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,78 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,60 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

