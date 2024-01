Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Donnerstagmittag Boden gut

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 252,20 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 252,20 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 255,75 CHF. Bei 254,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 234.439 Roche-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 298,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 289,78 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

