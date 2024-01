Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag an Boden

04.01.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 253,25 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 253,25 CHF. Bei 255,75 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 254,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389.235 Roche-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (298,80 CHF) erklomm das Papier am 04.01.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 17,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,78 CHF für die Roche-Aktie. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.445,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.244,00 CHF. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,60 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zum Handelsende in Rot Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich mit Kursplus Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

