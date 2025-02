Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Vormittag ab

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 284,20 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 284,20 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 284,20 CHF. Bei 285,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.391 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 289,60 CHF. 1,90 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Abschläge von 25,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,93 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,14 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,60 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

