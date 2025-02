So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Nachmittag

04.02.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 286,00 CHF.

Wer­bung

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 286,00 CHF. Bei 286,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.791 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 289,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 25,56 Prozent Luft nach unten. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,93 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,29 CHF für die Roche-Aktie. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,60 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich leichter SIX-Handel SLI beendet die Montagssitzung mit Verlusten Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com