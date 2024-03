Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 234,55 CHF zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 234,55 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 235,00 CHF. Bei 233,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 183.651 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,15 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 5,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,70 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,93 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

